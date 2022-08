Nação africana relata primeira morte ligada à vacina Covid – CMIO

O regulador de saúde sul-africano estabeleceu um nexo causal entre a vacinação e um caso fatal de uma doença rara

Na quinta-feira, as autoridades de saúde sul-africanas disseram que estabeleceram – pela primeira vez – uma ligação direta entre a morte de um indivíduo e a vacina Covid-19 da Johnson & Johnson.

A Autoridade Reguladora de Produtos de Saúde da África do Sul (SAHPRA) disse em comunicado que foi informada de um caso fatal de um distúrbio neurológico raro chamado Síndrome de Guillain-Barre (GBS) após a vacinação com a vacina Janssen da J&J.

Os dados pessoais do paciente não foram divulgados devido a considerações de confidencialidade.

O CEO do SAHPRA, Boitumelo Semete-Makokotlela, disse que uma avaliação de causalidade, realizada em total conformidade com a metodologia estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), concluiu que o caso foi de fato “um evento relacionado a um produto de vacina”.

“Os eventos relatados no receptor da vacina foram consistentes com a definição de caso para GBS e nenhuma outra causa provável de GBS foi identificada no momento da doença”, ela disse.

O SAHPRA avaliou cerca de 160 mortes desde o início da campanha de vacinação contra a Covid na África do Sul, mas nunca havia estabelecido um nexo causal entre uma morte e a vacinação até agora, disse o funcionário.













“O GBS é um evento adverso muito raro, mas grave, associado à administração de várias vacinas e outros medicamentos e também pode ser desencadeado por infecções”. Semete-Makokotlela enfatizou, acrescentando que os benefícios da vacinação ainda superam em muito o risco.

A Reuters informou que a J&J apontou em um comentário por e-mail que o GBS estava associado a várias vacinas e outros medicamentos e pode ser desencadeado pelo SARS-CoV-2 – o vírus que causa o Covid-19.

Como Semete-Makokotlela explicou aos repórteres, o GBS é uma condição rara que afeta o sistema imunológico do corpo, causando vários sintomas leves a graves, incluindo fraqueza muscular, dor muscular, dormência e formigamento. Em muitos casos, a síndrome se resolve sem efeitos colaterais graves, mas pode se tornar grave e causar paralisia e outros sintomas com risco de vida.

No ano passado, as autoridades dos EUA adicionaram um aviso sobre um risco aumentado de GBS nos 42 dias após a vacinação à ficha técnica da FDA para a vacina Covid-19 da J&J.