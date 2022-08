País da UE revela quantidade de ativos russos congelados — CMIO

A Bélgica congelou mais de € 50 bilhões (US$ 51 bilhões) em fundos pertencentes a indivíduos, empresas e outras pessoas jurídicas russas sujeitas a sanções, informou a mídia do país.

A soma inclui “todos os tipos de ativos financeiros” como dinheiro e ações localizadas na Bélgica e de propriedade de 1.229 pessoas e 110 entidades como políticos, empresários, bancos e corporações russos, escreveu o jornal Nieuwsblad nesta terça-feira, citando Francis Adyns, porta-voz do departamento financeiro do Serviço Público Federal do país .

A última vez que dados sobre ativos russos congelados na Bélgica foram divulgados foi em abril, e o número ficou em € 3,5 bilhões.

A Bélgica, que abriga a principal câmara de compensação europeia Euroclear, também bloqueou € 217 bilhões em transações, escreve Nieuwsblad.













No mês passado, o comissário europeu de Justiça, Didier Reynders, anunciou que quase € 14 bilhões em ativos russos foram congelados em toda a União Europeia, com mais de € 12 bilhões em apenas cinco estados membros. Outros 23 bilhões de euros pertencentes ao Banco Central da Rússia foram congelados em maio, segundo a Reuters.

Os países ocidentais estabeleceram forças-tarefa para rastrear e congelar os ativos russos de acordo com as sanções internacionais contra o país. Moscou tem repetidamente criticado as apreensões como “roubo.”

