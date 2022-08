Surgem detalhes sobre o teto do preço do petróleo russo — CMIO

O Grupo dos Sete ‘G7’ As principais economias ocidentais estão considerando uma proibição completa de serviços relacionados ao transporte de petróleo e derivados russos vendidos a preços de mercado, informou a mídia daquele país na terça-feira.

O G7, que inclui Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha, França, Itália e Grã-Bretanha, está analisando uma série de abordagens. Esses incluem “opções para uma proibição abrangente de todos os serviços relacionados ao envio de petróleo bruto russo e produtos petrolíferos por mar em todo o mundo, a menos que o petróleo seja comprado pelo preço ou abaixo do preço a ser acordado em consulta com parceiros internacionais” RIA Novosti cita uma declaração feita pelo grupo.

Os comentários se referem a uma proposta de mecanismo de teto de preço do petróleo que o G7 quer impor ao petróleo russo, para limitar a receita de Moscou com as exportações de petróleo. O mecanismo poderia estar em vigor no início de dezembro, quando as sanções da UE que proíbem as importações marítimas de petróleo russo entrarão em vigor.

Junto com a proibição, o G7 também consideraria mecanismos que permitiriam “vulnerável” países a manterem seu acesso a recursos energéticos, inclusive da Rússia, acrescenta a RIA Novosti.













O G7 quer que o preço do petróleo russo seja fixado em um nível acima dos custos de produção, mas significativamente abaixo dos preços atuais do mercado, informou a Reuters no mês passado.

Moscou disse que deixará de fornecer os países que aderirem à iniciativa, pois um teto de preço tornaria o petróleo mais caro e prejudicaria os produtores russos. As autoridades russas também indicaram que, se as exportações de petróleo se tornarem não lucrativas, o país interromperá a produção.

