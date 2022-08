Programa militar atômico não tem lugar na doutrina de defesa do Irã, diz chefe nuclear iraniano

Ainda assim, para ele, a AEOI deveria aumentar a capacidade de enriquecimento de urânio do país para 190.000 SWUs, com ênfase no uso de máquinas centrífugas IR6 avançadas .

As declarações de Mohammad Eslami, nesta quinta-feira (4), foram feitas em meio ao retorno das negociações do Plano Abrangente de Ação Conjunta (JCPOA).

Ontem (3), as autoridades iranianas disseram que o país está disposto a retomar a plena implementação das obrigações do acordo nuclear de 2015 quando receber garantias dos Estados Unidos de benefícios econômicos.

Majid Takht-Ravanchi, representante do Irã na Organização das Nações Unidas (ONU), disse durante aque o país negocia “de boa fé” desde o ano passado “para retomar a execução total do acordo”, e acusou os Estados Unidos de atrasar essa retomada.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, disse em julho que Teerã está pronto para negociar um acordo nuclear forte e durável com base nos interesses mútuos de todas as partes envolvidas, em vez do que ele descreve como demandas unilaterais “mutuamente exclusivas” dos Estados Unidos.