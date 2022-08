Ex-chanceler alemão oferece solução para a crise energética da UE — CMIO

O ex-chanceler alemão Gerhard Schroeder ofereceu “a solução mais simples” à atual crise energética da Europa – para ligar o gasoduto Nord Stream 2.

O Nord Stream 2 “está pronto”, disse o ex-chanceler à revista alemã Stern em entrevista publicada na quarta-feira.

“A solução mais simples seria colocar o gasoduto Nord Stream 2 em operação. Se as coisas ficarem realmente apertadas, existe esse oleoduto, e com os dois oleodutos Nord Stream não haveria problema de abastecimento para a indústria alemã e para as famílias alemãs.” ele disse.

Por outro lado, “Você tem que arcar com as consequências. E eles serão enormes na Alemanha também”, Schroeder advertiu.

O gasoduto Nord Stream 2 corre sob o Mar Báltico da Rússia à Alemanha, ao lado da rota Nord Stream 1 atualmente operacional. Sua construção foi concluída em setembro passado, mas a certificação do oleoduto foi negada pela Alemanha antes da crise na Ucrânia. O governo alemão disse repetidamente que o lançamento do Nord stream 2 agora está fora de questão.













Nas últimas semanas, o fornecedor de energia russo Gazprom reduziu o fluxo de gás via Nord Stream 1 para 20% da capacidade citando problemas técnicos com turbinas Siemens em uma estação de compressão.

De acordo com Schroeder, a redução é culpa da Siemens, pois a empresa não devolveu uma turbina de reparos no Canadá a tempo.

Ottawa acabou devolvendo a parte para a Alemanha, que foi mantida devido a sanções à Rússia, depois de ceder à pressão de Berlim.

A entrevista de Schroeder vem depois de uma visita a Moscou na semana passada.

