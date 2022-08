Foguete Falcon 9 é lançado na Flórida com sonda lunar para a Coreia do Sul

WASHINGTON, 5 de agosto – RIA Novosti. O veículo de lançamento Falcon 9 decolou na Flórida com uma sonda lunar para a Coreia do Sul, a SpaceX está transmitindo ao vivo o lançamento.

O veículo de lançamento foi entregue às 2h08, horário de Moscou, do espaçoporto de Cabo Canaveral, na Flórida.

Conforme relatado pela SpaceX na véspera do lançamento, o primeiro estágio do foguete transportador, envolvido pela quinta vez, está envolvido no lançamento. Ele pousará novamente logo após o lançamento para uso futuro.