Americano que ameaçou o principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos recebeu três anos de prisão

As acusações contra Thomas Patrick Connelly, de 57 anos, foram feitas há um ano. Ele admitiu que, desde dezembro de 2020, envia cartas a Fauci usando uma conta de e-mail criptografada especial com um provedor com sede na Suíça. Além disso, como resultado da investigação, descobriu-se que o diretor dos Institutos Nacionais de Saúde , Francis Collins, também recebeu cartas ameaçadoras de Connelly.