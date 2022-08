Fabricante de turbinas explica déficit no fornecimento de gás russo — CMIO

A estação de compressão no ponto de partida do gasoduto Nord Stream 1 entre a Rússia e a Alemanha está severamente com falta de equipamentos funcionais, de acordo com a fabricante de turbinas Siemens Energy.

Apenas uma turbina está atualmente em operação na instalação, disse o CEO da Siemens Energy, Christian Bruch, na quarta-feira, enquanto cinco turbinas são necessárias para que o gasoduto de gás natural bombeie a 100% da capacidade.

Os comentários de Bruch vêm depois que o chanceler alemão Olaf Scholz visitou um site da Siemens Energy no noroeste da Alemanha, onde a empresa mantém uma turbina que deveria ser devolvida à Rússia após reparos no Canadá.

“É do nosso interesse, com o apoio do governo alemão, devolver esta turbina à Rússia”, disse Bruch.

Nas últimas semanas, o fluxo de gás para a UE via Nord Stream 1 foi reduzido para cerca de um quinto da capacidade, após um atraso no retorno da primeira turbina Siemens e o desligamento de uma segunda, que deve ser revisada.

