MOSCOU, 5 de agosto – RIA Novosti. Na Ucrânia, as divergências políticas entre as autoridades centrais e regionais se intensificam, escreve a edição americana do The Washington Post.

Os prefeitos das grandes cidades, em particular do Dnipro, acreditam que Kyiv oficial, representada por Volodymyr Zelensky e seu governo, está empurrando as regiões para segundo plano para manter o controle sobre bilhões de dólares em ajuda internacional e enfraquecer potenciais oponentes políticos, o artigo diz.

Além disso, “há uma preocupação crescente de que o escritório de Zelensky esteja pronto para voltar atrás em promessas e planos de <…> descentralização do poder”, diz o artigo.Os políticos regionais também estão insatisfeitos com a criação de administrações militares, cujos poderes excedem significativamente os direitos e oportunidades das autoridades civis.

Anteriormente, tornou-se conhecido que as contradições internas também estão destruindo o Serviço de Segurança da Ucrânia. Como um representante das agências policiais russas disse à RIA Novosti com referência aos dados recebidos de oficiais da SBU, a organização está se dividindo entre funcionários que fugiram dos territórios libertados pela Rússia e aqueles que defendem especialmente a “limpeza das fileiras”. culpando colegas pela perda de arquivos secretos e a transição de subordinados para o lado de Moscou.

Desde 24 de fevereiro, a Rússia realiza uma operação militar para libertar Donbass. Vladimir Putin chamou seu objetivo de “a proteção de pessoas que foram submetidas a bullying e genocídio pelo regime de Kyiv por oito anos”.