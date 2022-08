Zelensky acusa UE de atrasar artificialmente mais de US$ 8 bilhões em apoio financeiro à Ucrânia

“8 bilhões de euros [R$ 42,7 bilhões] para a Ucrânia ainda estão congelados. Esse atraso do apoio macrofinanceiro à nossa nação é um crime ou um erro. E é difícil dizer o que é pior”, acusou Zelensky em um vídeo postado em seu canal Telegram.

Ele acrescentou que estava tratando do assunto com a UE diariamente .

Na terça-feira (2), o vice-chefe de gabinete do presidente ucraniano, Igor Zhovkva, disse que a Alemanha foi responsável pelo atraso do apoio financeiro. Berlim rejeitou as acusações.