Incêndio de terror em boate mata e fere dezenas – CMIO

Foliões em pânico foram vistos fugindo do inferno mortal em um clube ao sul da capital tailandesa

Um grande incêndio em uma boate no sul da Tailândia deixou pelo menos 13 mortos e dezenas de feridos, segundo a polícia local, com imagens angustiantes do incêndio circulando online.

O incêndio começou por volta da 1h da manhã de sexta-feira em um clube na província tailandesa de Chonburi, localizada a cerca de 130 quilômetros ao sul da capital Bangkok, disse à Reuters o coronel da polícia Wuttipong Somjai, acrescentando que pelo menos 35 pessoas ficaram feridas. O funcionário ofereceu alguns outros detalhes, mas observou que todas as vítimas identificadas até agora são de nacionalidade tailandesa.

Perturbador cenas capturado durante o incêndio circulou nas mídias sociais, mostrando os clientes do clube lutando para escapar do grande incêndio, alguns envoltos em chamas.

Outras imagens também revelaram os danos à boate de um andar, com seu interior carbonizado quase destruído.

Um incidente semelhante em um clube perto da capital tailandesa deixou 66 mortos e centenas feridos em 2009. A causa do incêndio nunca foi identificada publicamente pelas autoridades locais, e relatórios conflitantes deram origem a várias teorias concorrentes sobre o que desencadeou o incêndio. , variando de fiação defeituosa na boate a um acidente com fogos de artifício.