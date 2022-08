Canadá diz que não iniciou 'caçada' para encontrar fonte de vazamentos na embaixada em Kiev

Em 2 de agosto, o Globe and Mail informou sobre um acontecimento na embaixada canadense em Kiev, no início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia.

A deputada do Novo Partido Democrata, Heather McPhearson, destacou que as fontes citadas na reportagem do Globe and Mail falaram sob condição de anonimato por medo de perder seus empregos ou por possivelmente enfrentar outras repercussões.