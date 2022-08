Embaixada da Rússia pede que EUA parem de criticar veredicto de Greiner

Na quinta-feira, o Tribunal Khimki da região de Moscou condenou o jogador de basquete americano Brittney Griner a nove anos em uma colônia penal com uma multa de um milhão de rublos por contrabando de óleo de haxixe. A Casa Branca chamou a decisão do tribunal de inaceitável, exigindo a libertação do jogador de basquete. As autoridades dos EUA disseram que continuariam trabalhando para levar Greiner e Whelan de volta ao país o mais rápido possível.