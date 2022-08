Gigante do gás russo avisa que não pode aceitar turbina chave – CMIO

As sanções ocidentais impossibilitam a devolução adequada de uma turbina para o gasoduto Nord Stream 1 da Rússia para a Alemanha, afirmou a gigante russa de energia Gazprom na quarta-feira. A falta de equipamentos tem sido a principal razão para os cortes de fornecimento.

O CEO da Siemens Energy, Christian Bruch, disse anteriormente que a empresa alemã cumpriu todas as condições para enviar a turbina reparada de volta à Rússia. Segundo Bruch, a empresa está “extremamente interessada” em adiantar o processo e culpou a falta de documentos do lado russo pelo atraso.

“Os regimes de sanções do Canadá, da UE, do Reino Unido e a inconsistência da situação atual com as atuais obrigações contratuais por parte da Siemens tornam a entrega do motor 073 à Portovaya [compressor station] impossível,” Gazprom disse na quarta-feira.

O chanceler alemão Olaf Scholz visitou a fábrica da Siemens em Mülheim an der Ruhr na terça-feira e inspecionou a turbina Nord Stream localizada lá. Segundo Scholz, a turbina está pronta para operação e poderá ser enviada para a Rússia.













Em meados de junho, a Gazprom reduziu o fornecimento de gás via Nord Stream para 40%, pois a Siemens, com sede na Alemanha, não havia devolvido a turbina a tempo após os reparos no Canadá, devido às sanções. A pedido de Berlim, o Canadá concordou em enviar o equipamento para a Alemanha e depois para a Rússia. Em 25 de julho, a Gazprom confirmou que recebeu os documentos da turbina da Siemens.

Em 27 de julho, o fornecimento de gás russo para a Europa via Nord Stream caiu para 20% de seu nível máximo, devido ao desmantelamento de outro motor de turbina a gás da Gazprom na estação de compressão de Portovaya.

Vitaly Markelov, vice-chefe da Gazprom, disse que a Siemens não estava cumprindo suas obrigações de reparar motores defeituosos para o Nord Stream. De acordo com Markelov, vários motores da estação de compressão estão atualmente ociosos devido a falhas de emergência, uma vez que a Siemens não os consertou.

Em 29 de julho, Markelov disse que a entrega da turbina do Canadá para a Alemanha, em vez da Rússia, não cumpriu o contrato. Além disso, disse que a Gazprom não recebeu da Siemens um pacote completo de documentos que permitam o transporte e reparação de motores para o gasoduto.