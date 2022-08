China faz apresentação ao embaixador japonês sobre declaração do G7 sobre Taiwan

PEQUIM, 5 de agosto – RIA Novosti. O vice-ministro das Relações Exteriores da China, Deng Li, convocou o embaixador japonês na China, Tarumi Hideo, e fez uma apresentação a ele sobre a declaração conjunta dos ministros das Relações Exteriores do G7 sobre Taiwan, informou a China Central Television na sexta-feira.

De acordo com o relatório, Deng Li disse que o Japão, juntamente com outros países do G7, fez uma “declaração errada” sobre Taiwan, misturando certo e errado, violando gravemente as normas básicas das relações internacionais e os princípios dos quatro documentos políticos entre China e Japão. Segundo ele, esta declaração envia um grave “sinal errado” à comunidade internacional.

“A China se opõe fortemente e condena fortemente isso”, disse o diplomata chinês citando o canal.

Deng Li enfatizou que a questão de Taiwan é a base política das relações sino-japonesas e pediu ao Japão que pare de interferir nos assuntos internos da China.

Anteriormente, o Ministério das Relações Exteriores da China também convocou diplomatas de outros países do G7 e fez as devidas representações a eles. Deng Li disse que nenhum país deve subestimar a forte determinação, forte vontade e ampla capacidade do governo e do povo chinês de defender a soberania nacional e a integridade territorial e buscar a reunificação da pátria.

Os ministros das Relações Exteriores dos países do G7 já expressaram preocupação com as ações “ameaçadoras” da China, em particular, exercícios militares que podem levar a uma escalada. Os ministros das Relações Exteriores do G-7 também expressaram a opinião de que a reação “escalada” da China à visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan corre o risco de aumentar as tensões na região.

Pelosi voou para Taipei na noite de terça-feira e na manhã de quarta-feira teve uma reunião com a chefe de gabinete de Taiwan, Tsai Ing-wen. A visita foi a primeira visita de um orador da Câmara dos Representantes dos EUA a Taiwan desde 1997. A administração norte-americana, que foi avisada pelo líder chinês de que “brincar com fogo corre o risco de se queimar”, assegurou a Pequim o seu compromisso com a política de “uma só China”, mas distanciou-se da visita, dizendo que a oradora toma as suas próprias decisões.

O exercício de fogo real em larga escala da China em torno de Taiwan começou oficialmente na quinta-feira. As manobras, que se tornaram uma resposta à visita de Pelosi a Taipei, começaram na quinta-feira às 12h00 locais (7h00 de Moscovo), em seis zonas da zona aquática em redor da ilha, os exercícios vão durar até às 12h00 de domingo.

As relações oficiais entre o governo central da República Popular da China e sua província insular foram interrompidas em 1949, depois que as forças do Kuomintang lideradas por Chiang Kai-shek, derrotadas em uma guerra civil com o Partido Comunista da China, se mudaram para Taiwan. Os contatos comerciais e informais entre a ilha e a China continental foram retomados no final da década de 1980. Desde o início da década de 1990, as partes começaram a entrar em contato por meio de organizações não-governamentais – a Associação de Pequim para o Desenvolvimento das Relações no Estreito de Taiwan e a Fundação de Intercâmbio do Estreito de Taipei.