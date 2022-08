Taiwan acusa Pequim de bloqueio aéreo e marítimo — CMIO

Autoridades de defesa de Taiwan acusaram Pequim de tentar “invadir” águas territoriais da ilha e espaço aéreo, depois que a China anunciou uma série de “operações militares direcionadas” em resposta à visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taipei.

Oficiais militares alegaram na quarta-feira que várias zonas de exclusão ao redor da ilha, onde a China pretende realizar exercícios de tiro real e outros exercícios militares no final desta semana, se sobrepõem “O espaço territorial de Taiwan.” De acordo com o Guardian, um porta-voz militar acusou Pequim de violar “Regras da ONU” com o que equivaleria a um fato “bloqueio do espaço aéreo e marítimo de Taiwan”.

Acusando Pequim de travar “guerra psicológica contra Taiwan e cidadãos”, Taipé prometeu “Defender firmemente sua segurança nacional” e aumentar a sua preparação militar ao mais alto nível, ao mesmo tempo que adere às “princípio de não pedir uma guerra”.

Pelosi chegou a Taipei na terça-feira, apesar das repetidas advertências de Pequim contra a tentativa de visitar território que considera parte integrante da China.

Aqui está um mapa dos exercícios militares e exercícios de fogo real que a China anunciou que seguirá a visita da presidente da Câmara Nancy Pelosi a Taiwan. Fonte: Xinhua News, controlada pelo Estado. pic.twitter.com/WHbF6CXE6J — Alex Wayne (@aawayne) 2 de agosto de 2022

“O Exército de Libertação do Povo Chinês está em alerta máximo e lançará uma série de operações militares direcionadas para combater isso, defender resolutamente a soberania nacional e a integridade territorial e frustrar resolutamente a interferência externa e as tentativas separatistas de ‘independência de Taiwan’”. O porta-voz do Ministério da Defesa da China, Wu Qian, disse na noite de terça-feira, sem fornecer mais detalhes.

Em um comunicado separado, o Comando do Teatro Oriental da China anunciou exercícios militares conjuntos em Taiwan, disparos reais no Estreito de Taiwan e lançamentos de mísseis no mar a leste de Taiwan. De acordo com um mapa compartilhado pela mídia estatal, os exercícios militares, programados para começar na quinta-feira, após a partida de Pelosi, ocorrerão em seis grandes áreas marítimas e seu espaço aéreo ao redor de Taiwan.