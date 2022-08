Políticos britânicos advertiram contra visitar Taiwan — CMIO

Políticos do Reino Unido enfrentarão “graves consequências” se seguirem o exemplo de Nancy Pelosi, alerta o enviado da China

Os políticos britânicos devem evitar seguir o exemplo dos EUA, “brincando com fogo” quando se trata da questão de Taiwan, disse o embaixador chinês em Londres durante uma entrevista coletiva na terça-feira.

Zheng Zeguang disse que tais ações “levará inevitavelmente a graves consequências para as relações China-Reino Unido”, acrescentando que as autoridades britânicas devem abster-se de falar sobre “ajudando Taiwan a se defender”, ou visitar a ilha.

O diplomata destacou que a visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taipei “violou seriamente a soberania e a integridade territorial da China e prejudicou seriamente a paz e a estabilidade em todo o Estreito de Taiwan.” Zheng apelou ao Reino Unido “não dançar ao som dos Estados Unidos.”

Como Washington, Londres adere oficialmente ao “Uma política da China”, mas mantém laços não oficiais com Taiwan. Na segunda-feira, o Guardian informou que o comitê de relações exteriores da Câmara dos Comuns da Grã-Bretanha está planejando uma visita a Taiwan no final deste ano – provavelmente em novembro ou início de dezembro. O escritório de representação de Taipei em Londres disse ao jornal que “congratula-se com todas as oportunidades para fortalecer as suas relações com a Grã-Bretanha, inclusive através de visitas do Reino Unido,” mas se recusou a confirmar quaisquer detalhes da viagem proposta.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Taiwan acusa Pequim de bloqueio aéreo e marítimo

Em abril, a secretária de Relações Exteriores do Reino Unido e atual candidata a primeira-ministra, Liz Truss, disse que o Reino Unido deve aprender as lições da Ucrânia e fornecer armas defensivas para Taipei.

Taiwan é autogovernada desde 1949, quando o governo nacionalista da China fugiu para a ilha após sua derrota na guerra civil. Pequim considera a ilha parte integrante do território do país e advertiu repetidamente que o princípio Uma China é uma linha vermelha.

A visita de Nancy Pelosi, a terceira autoridade mais importante do governo dos EUA, irritou Pequim. Na noite de terça-feira, o vice-ministro das Relações Exteriores da China, Xie Feng, convocou o embaixador dos EUA, Nicholas Burns, dizendo-lhe, segundo o jornal estatal Global Times, que “os EUA devem pagar o preço por seu próprio erro” e essa “A China tomará as contramedidas necessárias e resolutas.”

Depois que Pelosi pousou em Taipei na terça-feira, Pequim anunciou uma série de exercícios militares e simulacros de tiro real em seis áreas marítimas e no espaço aéreo controlado pelos chineses ao redor de Taiwan.