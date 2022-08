China diz aos EUA para retirar armas nucleares da Europa – CMIO

Os EUA deveriam “retirar todas as suas armas nucleares da Europa e abster-se de implantar armas nucleares em qualquer outra região”, disse o diretor-geral do departamento de controle de armas do Ministério das Relações Exteriores da China.

Assim chamado “acordos de compartilhamento nuclear” entre países “aumentar os riscos de proliferação nuclear e conflitos nucleares”, Fu Cong disse na terça-feira, durante a 10ª Conferência de Revisão do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares na sede da ONU em Nova York.

Estados que não possuem armas nucleares devem parar “instigar o compartilhamento nuclear ou outras formas de arranjos de dissuasão nuclear”, acrescentou o funcionário.

Fu Cong também pediu à comunidade internacional que “rejeitar padrões duplos na área de não-proliferação”.

O responsável chinês pelo controlo de armas referiu-se ao pacto AUKUS entre os EUA, o Reino Unido e a Austrália, destinado a armar Canberra com submarinos de propulsão nuclear, como exemplo de tal duplo padrão, que “representa graves riscos de proliferação nuclear”.













“Qualquer tentativa de replicar o modelo de compartilhamento nuclear da OTAN na região da Ásia-Pacífico prejudicaria a estabilidade estratégica regional e sofreria forte oposição dos países da região e, quando necessário, enfrentaria contramedidas severas”, disse. ele avisou.

Fu também instou os EUA a suspender completamente sua “ilegal” sanções ao Irã para que o acordo nuclear de 2015 seja revivido e para que Teerã volte a cumprir integralmente suas obrigações.

Falando sobre o “complexo e grave” situação em torno do programa nuclear norte-coreano, ele insistiu que um “abordagem de via dupla e o princípio de ações faseadas e sincronizadas” deve ser perseguido no caminho para alcançar o objetivo de desnuclearização na Península Coreana.

Quanto à China, está disposta a cooperar com todos os países para fortalecer a não proliferação nuclear, disse o funcionário, acrescentando que Pequim não compete com os arsenais de outros países e mantém seu estoque nuclear no nível mínimo necessário para proteger a segurança nacional. Fu insistiu.

“A China não será, sob nenhuma circunstância, a primeira a usar armas nucleares” ele assegurou.

O Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP) é um importante acordo internacional destinado a impedir a disseminação de armas e tecnologia nucleares, promover a cooperação nos usos pacíficos da energia nuclear e facilitar o desarmamento nuclear.

Desde que foi estabelecido em 1968, ele se juntou a 191 países, incluindo os cinco estados oficialmente armados com armas nucleares – EUA, Rússia, Reino Unido, França e China.