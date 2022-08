'Crazy Nancy': Trump chama Pelosi de louca por visitar Taiwan

“Será que a louca Nancy Pelosi está em Taiwan? Sempre tem causado problemas. Nada do que tem feito leva a coisas boas”, escreveu.

Segundo o ex-chefe da Casa Branca, tudo o que Pelosi empreende acaba mal, inclusive as intenções falhas de impeachment contra ele próprio.

“Por que Nancy Pelosi se envolve com a China e Taiwan se não para criar problemas e ganhar mais dinheiro?”, disse em uma declaração na Truth Social em 29 de julho.

O avião com Pelosi a bordo aterrissou no aeroporto da capital da ilha, Taipé, na tarde de 2 de agosto, apesar dos fortes avisos de Pequim e as exigências de cancelar a visita.