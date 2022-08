Ataque em jardim de infância deixa três mortos e vários feridos — CMIO

Um ataque com faca em um jardim de infância particular na província de Jiangxi, no sudeste da China, deixou três pessoas mortas e outras seis feridas na quarta-feira, informou a polícia local.

A polícia divulgou uma imagem do suspeito nas redes sociais, descrevendo-o como um “gangster” usando um boné e uma máscara.

Acredita-se que o atirador tenha entrado no jardim de infância, localizado no condado de Anfu, no oeste da província, por volta das 10h, horário local, antes de iniciar uma matança, disse o comunicado, conforme relatado pela agência de notícias AFP. As idades das vítimas não foram reveladas.

Acredita-se que o autor do crime seja um homem local de 48 anos, que estaria foragido.

Houve vários ataques com facas contra escolas e creches na China ao longo dos anos. Um caso recente de grande repercussão aconteceu em abril do ano passado na cidade de Beiliu, no sul do país, onde um atirador solitário feriu 16 alunos e dois professores.