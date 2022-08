China impõe restrições comerciais a Taiwan — CMIO

As importações de frutas cítricas e peixes taiwanesas foram alvo da viagem de Nancy Pelosi à ilha

A China suspendeu a importação de uma série de produtos taiwaneses à medida que as tensões aumentam devido a uma visita à ilha autônoma da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi.

De acordo com as autoridades chinesas, as importações de cítricos taiwaneses e alguns tipos de peixes estão suspensas. As restrições foram impostas devido ao excesso de resíduos de pesticidas detectados “várias vezes” enquanto alguns pacotes de peixes congelados deram positivo para coronavírus, disseram eles.

Em um comunicado separado, o Ministério do Comércio chinês disse que interromperia a exportação de areia para Taiwan com base nos documentos legais relevantes. Além disso, o ministério não forneceu mais detalhes.

Na segunda-feira, antes da visita de Pelosi, foi imposta uma proibição a mais de 100 marcas de alimentos taiwanesas, incluindo produtores de chá, mel e frutos do mar. De acordo com Pequim, todos eles não conseguiram renovar seus registros de exportação e só poderão vender seus produtos até o final de julho.

Respondendo ao desenvolvimento, o diretor da Administração de Alimentos e Medicamentos de Taiwan, Wu Shou-mei, observou que as restrições podem ser politicamente motivadas, acusando Pequim de tratar os fabricantes taiwaneses de maneira diferente dos de outros países.

Esta não é a primeira vez que Pequim impõe restrições comerciais a Taipei. No ano passado, bloqueou as importações de abacaxi dizendo que encontrou pragas em vários embarques. Taiwan, no entanto, rejeitou a alegação na época, reiterando que a fruta é “da mais alta qualidade e atende aos mais rigorosos padrões de certificação internacional”.













A China é o maior parceiro comercial de Taiwan, gastando US$ 328,3 bilhões com a ilha no ano passado. Ao mesmo tempo, as exportações de Taiwan superam as importações em US$ 172 bilhões.

As novas restrições coincidem com uma visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, uma medida que provocou protestos ferozes de Pequim. A China acredita que a viagem do alto funcionário dos EUA viola a soberania do país. De acordo com o ministro das Relações Exteriores chinês Wang Yi, alguns políticos dos EUA estão “brincando abertamente com fogo” sobre a questão de Taiwan.

Os EUA, disse ele, são “continuamente minando a soberania da China, castrando a política de uma só China e até mesmo tentando deliberadamente criar artificialmente um incidente no Estreito de Taiwan.”

Na quarta-feira, os militares chineses anunciaram exercícios militares ao largo da ilha, disparos reais no Estreito de Taiwan e lançamentos de testes de mísseis no mar a leste de Taiwan.

Durante sua visita, Pelosi se reuniu com parlamentares em Taipei e membros da delegação dos EUA também realizaram uma sessão a portas fechadas com autoridades taiwanesas. Mais cedo, Pelosi revelou que pretendia discutir segurança, economia e governança com seus colegas de lá.