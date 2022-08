China critica Alemanha após comentários sobre Taiwan: 'Não dance ao ritmo imposto pelos EUA'

“O lado alemão deve respeitar o compromisso com o princípio de uma China e ser cauteloso com as palavras sobre a questão de Taiwan”, disse Hua, comentando uma declaração recente da ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock.

Hua disse que as observações da ministra sobre a situação do estreito de Taiwan e as alegações de “violação do direito internacional” carecem de “senso comum” e também são “incompatíveis com os fatos“.