O “sucesso” do acordo de grãos de Istambul entre a Rússia e a Ucrânia pode ser usado para chegar a um cessar-fogo, acredita Gerhard Schroeder

Um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia é possível, disse o ex-chanceler da Alemanha, Gerhard Schroeder, a vários meios de comunicação alemães após sua visita a Moscou na semana passada. O Kremlin quer resolver o conflito por meio de negociações, acrescentou o político em entrevista publicada na quarta-feira.

Um recente “sucesso inicial” alcançado nas negociações em Istambul sobre as exportações de grãos podem ser explorados para alcançar gradualmente um cessar-fogo, disse Schroeder à revista alemã Stern e à emissora RTL/ntv. Em julho, Rússia e Ucrânia assinaram um pacote de documentos com o objetivo de desbloquear carregamentos agrícolas ucranianos presos nos portos do Mar Negro em meio à operação militar russa, após negociações que também envolveram a Turquia e a ONU. Além disso, Moscou e a ONU assinaram um memorando separado destinado a aliviar as sanções aos produtos agrícolas russos.

“A boa notícia é que o Kremlin quer uma solução negociada”, disse Schroeder. Ao mesmo tempo, o ex-chanceler advertiu contra “difamação de possíveis concessões da Ucrânia como uma ‘paz ditada’ pela Rússia com antecedência”, chamando-o de “grande erro.”













O ex-chanceler também acredita que ainda pode ser alcançado um compromisso sobre o destino do Donbass e do status neutro da Ucrânia. Ele o chamou de “decisão sábia” pela então chanceler, Angela Merkel, e pelo ex-ministro das Relações Exteriores Frank-Walter Steinmeier, para não concordar com a adesão da Ucrânia à OTAN em 2008. Kiev poderia usar um “alternativo” isso não envolveria a adesão à OTAN, como a Áustria fez.

Schroeder reconheceu que a questão do Donbass é complicada e que, em vez de garantir maior autonomia à região, Kiev continuou a reprimir os direitos da população local. “Uma solução baseada no modelo cantonal suíço terá que ser encontrada”, Schroeder acredita. O ex-chanceler, no entanto, expressou dúvidas sobre se a Rússia concordará em retornar ao “linha de contato” sorteado antes de 24 de fevereiro.

Schroeder criticou duramente os planos de Kiev de retomar a Crimeia à força, dizendo: “uma ideia que o presidente ucraniano [Volodymyr] Zelensky vai reconquistar militarmente a Crimeia é um absurdo.” Em vez disso, as tensões em torno da península que se uniu à Rússia após um referendo em 2014 podem ser “resolvido com o tempo”, ele sugeriu, expressando sua esperança de que isso não exigiria “mais de 99 anos como em Hong Kong” mas ocorreria durante a vida de “a próxima geração.”













O ex-líder alemão também elogiou muito o papel mediador das autoridades turcas, dizendo que são “atualmente muito útil nas negociações sobre embarques de grãos.” No entanto, nenhuma conversa pode ser bem-sucedida sem uma contribuição positiva dos EUA, acredita Schroeder.

“Não vai funcionar sem um ‘sim’ de Washington”, ele explicou.

Na mesma entrevista, Schroeder também sugeriu o lançamento do gasoduto Nord Stream 2 da Rússia como forma de superar a crise energética. o “solução mais simples” está aí, disse ele, acrescentando que a Alemanha teria que “suportar as consequências” se abandonar esta opção.

O ex-chanceler alemão, que tem sido fortemente criticado em casa por seus laços estreitos com Moscou, defendeu sua amizade com o presidente russo, Vladimir Putin. “Gostaria [my] distanciamento pessoal de Vladimir Putin realmente faz bem a alguém?” ele perguntou retoricamente. “Tomei decisões e as mantenho, e deixei claro: talvez eu possa ser útil novamente. Então, por que eu deveria me desculpar?”