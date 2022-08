Em revés para Biden, OPEP+ aprova aumento 'modesto' da produção de petróleo

© AFP 2022 / Al-Mansoori Rashed / Ministério de Relações Presidenciais dos Emirados Árabes Unidos / Handout Da esquerda para a direita: Asaad bin Tariq al-Said, vice-primeiro-ministro de Relações Internacionais e Cooperação de Omã e representante especial do sultão; xeque Mohamed bin Zayed al-Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos; Abdel Fattah al-Sisi, presidente do Egito; Hamad bin Isa bin Salman al-Khalifa, rei do Bahrein; e Joe Biden, presidente dos EUA