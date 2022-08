Empresa estatal francesa de energia pode reduzir produção de energia nuclear devido ao clima quente

“Devido às altas temperaturas projetadas no Vale do Ródano, as limitações de produção provavelmente afetarão a produção de energia nuclear na central nuclear de Saint-Alban a partir de 6 de agosto. No entanto, um mínimo de 700 MWh [megawatt-hora] de energia será fornecido à rede, com o valor sujeito a flutuações dependendo das necessidades da rede”, disse a empresa em comunicado.