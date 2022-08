China testará mísseis hipersônicos em exercício de bloqueio de Taiwan – mídia – CMIO

Os exercícios militares de larga escala que Pequim lançou perto de Taiwan em resposta à visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, à ilha envolvem a “uso de armas avançadas”, incluindo mísseis hipersônicos DF-17 de última geração, de acordo com o jornal chinês Global Times.

Os exercícios em curso implicam uma “bloqueio conjunto, assalto marítimo e treinamentos de combate terrestre e aéreo”, a mídia estatal informou na quarta-feira, acrescentando que os caças furtivos J-20 chineses também estavam participando do exercício.

Quando o estágio principal do exercício começou na quinta-feira, o Global Times chamou os exercícios “sem precedente,” acrescentando que se esperava que os mísseis chineses “voe sobre a ilha de Taiwan pela primeira vez.” As forças do Exército de Libertação Popular (PLA) também devem entrar na área dentro de 12 milhas náuticas da ilha e podem potencialmente cercar a ilha “inteiramente,” acrescentou, citando militares “especialistas”.

O Comando do Teatro Oriental das Forças Armadas Chinesas disse na quarta-feira que as forças envolvidas no exercício já realizado “orientado ao combate realista” perfura a norte, sudoeste e sudeste da ilha.

Espera-se que os exercícios ocorram pelo menos até o meio-dia de domingo, informou a agência de notícias Xinhua, acrescentando que envolverão “Exercícios de fogo real em seis grandes áreas marítimas e seu espaço aéreo ao redor da ilha de Taiwan”.













Os mísseis DF-17 mencionados pelo Global Times na quarta-feira foram demonstrados publicamente pela primeira vez em ação pelos militares chineses em 31 de julho de 2022. Naquela época, um vídeo oficial comemorando o 95º aniversário da fundação do PLA apresentava um lançamento do que a mídia chinesa descrito como um míssil semelhante ao “assassino de porta-aviões”.

Diz-se que o DF-17, que significa Dongfeng (East Wind), está usando um planador hipersônico como ogiva, que voa cinco vezes mais rápido que a velocidade do som e tem “trajetória imprevisível”. De acordo com o Global Times, o míssil é particularmente bom em atingir “alvos que se movem lentamente” como porta-aviões.

A notícia chega quando as tensões em torno de Taiwan estão em alta. Na terça-feira, Pelosi visitou a ilha que Pequim considera parte do território soberano da China. O presidente da Câmara, que é o terceiro na linha de sucessão à presidência dos EUA, tornou-se o mais alto funcionário americano a fazê-lo desde 1997. A China anteriormente protestou repetidamente contra a medida, chamando-a de provocação.













Pequim reagiu à viagem lançando exercícios militares em torno de Taiwan e alertando os EUA que a visita de Pelosi teria “impacto severo” sobre as relações bilaterais entre Pequim e Washington.

Desde 1949, Taiwan é governada por nacionalistas derrotados na guerra civil chinesa, que evacuaram do continente com a ajuda dos EUA. O governo de Taipei se autodenomina República da China (ROC) e nunca declarou oficialmente a independência. Washington mantém estreitos laços não oficiais com a ilha e vende armas para Taipei, apesar de reconhecer oficialmente Pequim como a única autoridade legítima na China.