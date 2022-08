Pyongyang responde às acusações da ONU de possuir armas nucleares

ONU, 4 de agosto – RIA Novosti. A Missão Permanente da RPDC na ONU disse que ninguém tem o direito de acusar Pyongyang de possuir armas nucleares e exercer o direito de autodefesa, já que a Coreia do Norte não é parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), disse a missão em um comunicado.

“Há muito tempo, a RPDC se retirou do TNP por meio de um procedimento legal nos termos do artigo relevante previsto no tratado. Assim, ninguém tem o direito de acusar a RPDC, um estado com armas nucleares que não é parte do TNP, por exercer seu direito de autodefesa”, disse em um comentário em resposta a uma série de ataques feitos contra a RPDC na Conferência de Revisão do TNP em Nova York.