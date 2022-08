A visita de Pelosi a Taiwan mostrou que a diplomacia da China não funciona – agora todas as apostas estão fora – CMIO

Cabe a Joe Biden tirar a situação do limite em que Pelosi a colocou

Em março deste ano, o presidente chinês Xi Jinping repreendeu o presidente dos EUA, Joe Biden, pela Ucrânia, observando que “foi preciso duas mãos para bater palmas” (uma referência ao papel desempenhado pelos EUA no fomento da crise Rússia-Ucrânia), e declarando “Aquele que amarrou o sino ao Tigre deve tirá-lo”, um aforismo chinês que basicamente dizia que cabia aos EUA resolver os problemas que eram responsáveis ​​por instigar. Durante essa mesma conversa, o presidente Xi também criticou seu colega americano por declarações feitas por funcionários dos EUA – incluindo o próprio Biden – que sugeriam que os Estados Unidos estavam se afastando de seu compromisso histórico com a política de “Uma China” em relação a Taiwan que havia sustentado Relações EUA-Sino por décadas. Xi observou que o “causa direta” da atual tensão nas relações é que “algumas pessoas do lado dos EUA não seguiram o importante entendimento comum alcançado por nós.” Os EUA, acrescentou Xi, falharam em cumprir praticamente todas as suas promessas à China em relação à prevenção de conflitos, promulgando simultaneamente noções profundas da China como um “inimigo imaginado” ao enviar o sinal errado para “Independência de Taiwan” forças, algo que Xi caracterizou como “muito perigoso.” A continuação de tal orientação política teria, observou o presidente, um “impacto disruptivo” sobre as relações China-EUA. Em 2 de agosto, a presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, fez uma parada não anunciada em Taiwan. Esta viagem foi feita apesar dos avisos concertados por parte da China de que a sua visita “levar a um impacto político notório,” e que os militares chineses “não ficar de braços cruzados” se Pelosi desembarcou em Taipei. A visita de Pelosi, número dois na linha de sucessão à Presidência dos Estados Unidos, é um movimento deliberadamente provocativo que parece ter sido feito independentemente da coordenação com o Departamento de Estado, o Departamento de Defesa ou a Casa Branca.









Eu, juntamente com outros ex-oficiais de inteligência e segurança nacional dos EUA, aconselhamos o presidente Biden a reduzir sua visita por temer que isso desencadeasse eventos que poderiam resultar em uma invasão chinesa de Taiwan e um confronto militar direto entre EUA e China. A Casa Branca se recusou a interferir no que considerava a operação de um ramo separado do governo. Pode haver pouca dúvida de que a China fez tudo ao seu alcance, exceto derrubar o avião de Pelosi para dissuadir o presidente da Câmara a renunciar à sua visita a Taiwan. Do ponto de vista da credibilidade nacional, a China literalmente colocou tudo em risco. Que a China não faça nada diante do que é uma óbvia provocação por parte dos EUA, por meio de Pelosi, não é um resultado provável. A questão agora é o que a China fará? A atual carta de diplomacia está, para todos os efeitos, esgotada. Embora a China tenha imposto certas sanções econômicas a Taiwan, a realidade é que o cartão de sanções, como empunhado pela China, é insuficiente para a tarefa de responder à provocação de Pelosi. Isso deixa uma resposta militar. A China já se engajou em uma mobilização sem precedentes de recursos militares, segundo alguns relatos, reunindo mais de 40 brigadas, juntamente com forças significativas de defesa aérea e mísseis balísticos, centenas de aeronaves e dezenas de navios. Pelo cálculo aproximado, isso equivale a cerca de 250.000 soldados, e não parece que a mobilização esteja completa. A China anunciou que realizará exercícios de tiro ao vivo na periferia de Taiwan, incluindo alguns que invadem o que Taiwan considera seu espaço soberano, de 4 de agosto, um dia após a saída de Pelosi de Taiwan, até 7 de agosto.









Há um custo considerável, tanto em termos de recursos fiscais quanto de capital político, associado a exercícios militares dessa escala em tempos de crise. Ao mobilizar essa quantidade de recursos militares, a China criou um “usa-o ou perde-o” situação, onde a viabilidade militar da força reunida se dissipa ao longo do tempo. A questão-chave que precisa ser respondida é se a China ficará satisfeita em simplesmente enviar um sinal a Taiwan e retornar suas forças aos seus respectivos quartéis assim que os exercícios terminarem, ou se o governo chinês determinar que uma linha vermelha foi ultrapassada, e como tal ordena que seus militares façam a transição de um exercício de fogo real para uma invasão real. A resposta a esta pergunta pode muito bem estar em qualquer caminho diplomático paralelo que a China possa estabelecer com Taiwan e os EUA. Se Taiwan e os EUA puderem fornecer garantias significativas de que a visita de Pelosi não refletiu a política atual dos EUA e de Taiwan, pode haver uma possibilidade de a China ficar satisfeita em simplesmente flexionar seus músculos. No entanto, a visita de Pelosi é em si um subproduto de uma tendência política tanto nos EUA quanto em Taiwan baseada na noção de independência de Taiwan. Se essa percepção não puder ser alterada, então a China é obrigada por sua Constituição a tomar medidas consistentes com a preservação da soberania chinesa sobre Taiwan. Isso, é claro, significaria guerra. Que não haja dúvidas — Nancy Pelosi, ao desembarcar em Taiwan, amarrou o sino ao tigre. Agora cabe a Joe Biden tirá-lo. A questão agora é se o tigre vai cooperar.

As declarações, pontos de vista e opiniões expressas nesta coluna são de responsabilidade exclusiva do autor e não representam necessariamente as da RT.

