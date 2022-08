China visa importações de Taiwan – mídia — CMIO

A medida vem em resposta a uma visita planejada à ilha por Nancy Pelosi

A China suspendeu as importações de vários produtos alimentícios de Taiwan, informou a mídia na terça-feira. De acordo com a Agência Central de Notícias da ilha, essas medidas são interpretadas como uma resposta a uma provável visita a Taipei da presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi.

O governo chinês considera Taiwan parte de seu território soberano e alertou sobre “consequências sérias” se a viagem de Pelosi à ilha for adiante.

A lista negra supostamente inclui empresas que produzem chá, frutas secas, mel, grãos de cacau e vegetais. Os produtos de cerca de 700 navios de pesca também estão abrangidos pela proibição. As remessas de mais de 100 exportadores de alimentos taiwaneses foram proibidas, segundo a Bloomberg.

No ano passado, a China proibiu as importações de abacaxis, maçãs de cera e maçãs de açúcar de Taiwan. A maioria das frutas produzidas no território é consumida internamente, mas a maior parte das exportações vai para a China.

De acordo com a mídia taiwanesa citada pela Bloomberg, a disputa decorre de informações desatualizadas na documentação de importação, e a Administração de Alimentos e Medicamentos de Taiwan está atualmente tentando entender mais sobre o problema.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT