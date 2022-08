Em uma estratégia, as forças ucranianas voltaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte) em prédios de civis.

Nesta quarta-feira (3), o coronel-general Mikhail Mizintsev, chefe do Centro Nacional de Gerenciamento de Defesa da Rússia, informou que as unidades ucranianas transformaram em fortalezas os edifícios da escola de medicina de Bakhmut .

Segundo ele, as ações criminosas das autoridades ucranianas demonstram sua indiferença ao destino de seus próprios cidadãos e absoluto desrespeito a “todas as normas morais e princípios do direito internacional humanitário”.

Ainda de acordo com o chefe do Centro Nacional de Gerenciamento de Defesa da Rússia, os militantes dos batalhões nacionalistas ucranianos colocaram lançadores MLRS no território do hospital de doenças infecciosas infantis em Nikolaev.