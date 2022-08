Americanos chamam Biden de “catástrofe” por causa da Rússia

O autor da publicação, em particular, lembrou que antes do início da operação especial russa na Ucrânia, Biden deu a entender que um “pequeno conflito” não provocaria retaliações dos Estados Unidos e da OTAN. Agora, diz o artigo, o líder americano vê as consequências do conflito aumentando – aumento dos preços da energia e dos alimentos, fome no mundo , um inverno muito frio para a Europa Ocidental – e “provavelmente só quer sair dessa confusão”.