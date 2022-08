Maduro exigiu a devolução do avião detido na Argentina à Venezuela

CIDADE DO MÉXICO, 4 de agosto – RIA Novosti. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, exigiu a devolução de uma aeronave de transporte Boeing 747-300M detida na Argentina.

“Agora eles pretendem roubar nosso avião, como roubaram nosso ouro em Londres, como roubaram de nós (uma refinaria de petróleo nos Estados Unidos) Citgo, roubar um avião pertencente à Venezuela… Declaramos nosso protesto de que o avião venezuelano ser devolvido para nós”, disse o chefe de Estado no ar do canal VTV.

O Ministério dos Transportes chamou o número de aeronaves russas presas no exterior

De acordo com os autos, o avião, que pertencia à iraniana Mahan Air, ficou sob o controle da venezuelana Emtrasur, que, por sua vez, permitiu “a reexportação da aeronave entre Caracas, Venezuela, Teerã, Irã e Moscou, Rússia, sem a permissão do governo dos EUA.”

Segundo o líder venezuelano, a aeronave retida na Argentina “desempenhava um papel fundamental na vida humanitária da Venezuela”. Transportou medicamentos da China, Rússia e Índia, além de ajuda humanitária para os países do Caribe e da África.

Um avião de carga da empresa venezuelana Emtrasur chegou à Argentina vindo do México em 6 de junho. Havia 19 pessoas a bordo – venezuelanos e iranianos. Em 8 de junho, decolou do aeroporto de Ezeiza em direção ao Uruguai, mas retornou porque aquele país não aprovou o pouso. Ao retornar, o navio com a tripulação foi preso.