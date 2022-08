Alemanha revela iminentes restrições à Covid – CMIO

Os mandatos de máscara continuarão em algumas configurações, mas os estados terão margem de manobra para impor restrições mais duras

O governo alemão delineou suas restrições Covid-19 para as próximas temporadas de outono e inverno, incluindo requisitos de máscara em hospitais e outros espaços públicos, enquanto autoriza as autoridades locais a tomar medidas mais fortes.

Anunciado pelos ministérios da Saúde e da Justiça na quarta-feira, o projeto de plano exige máscaras em ambientes de saúde, como hospitais e asilos, bem como para aqueles que fazem viagens de longa distância de ônibus ou trem. Com exceções para os vacinados, os visitantes de hospitais e instalações similares também serão obrigados a apresentar um teste de coronavírus negativo para ter acesso.

Restrições adicionais dependerão da gravidade dos surtos locais, com os 16 estados da Alemanha autorizados a impor uma variedade de “mais extenso” regulamentos. Isso inclui regras de mascaramento no transporte público, eventos públicos internos e nas escolas para alunos da quinta série e mais velhos, bem como testes obrigatórios em determinados locais públicos.













Se as autoridades determinarem que a pandemia representa um “perigo concreto para a funcionalidade do sistema de saúde”, eles podem impor medidas ainda mais fortes, como mandatos de máscaras externas e requisitos de distanciamento social, limites de capacidade para espaços internos e regras de saneamento mais rígidas para empresas.

“Se o número de casos aumentar acentuadamente – máscaras [can also be enforced] ao ar livre onde as distâncias não são suficientes, e [visitor] limites dentro de casa”, Ministro da Saúde Karl Lauterbach disse ao anunciar as novas regras.

Embora o projeto ainda deva ser aprovado pelo parlamento, espera-se que seja aprovado. O plano permaneceria em vigor de 1º de outubro a 7 de abril de 2023, com as regras atuais expirando em setembro.













Os regulamentos para o outono e o inverno mantêm grande parte da infraestrutura Covid existente na Alemanha, e o governo enfatizou que gostaria de evitar o retorno aos bloqueios e fechamentos, principalmente nas escolas.

“As crianças têm direito à educação escolar e a um dia escolar o mais despreocupado possível. O fechamento de escolas não deve, portanto, ser permitido”, disse o ministro da Justiça Marco Buschmann, insistindo “só devem ser restrições à liberdade se forem necessárias” e que o novo plano “rejeita bloqueios e toques de recolher”.