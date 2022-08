Grande fornecedor de GNL considera reduzir as exportações — CMIO

A Austrália, um dos maiores fornecedores mundiais de gás natural liquefeito (GNL), disse na segunda-feira que pode reduzir as exportações para evitar uma escassez doméstica.

O anúncio ocorre depois que o órgão de fiscalização da concorrência do país alertou sobre um déficit e preços crescentes no próximo ano e instou o governo a disponibilizar gás que não foi vendido sob contratos de longo prazo no mercado interno antes de ser exportado.

A Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores (ACCC) disse que os exportadores de GNL provavelmente retirarão mais gás do mercado doméstico do que planejam fornecer. Espera-se uma escassez equivalente a cerca de 10% da demanda, segundo a Reuters.

Madeleine King, Ministra de Recursos da Austrália, disse que consultaria os exportadores de GNL e os parceiros comerciais do país antes de tomar uma decisão em outubro.

A Austrália, juntamente com os EUA e o Qatar, é um dos maiores exportadores de GNL do mundo. Os principais compradores de GNL australiano são China, Coreia do Sul e Japão.













Uma crise global de fornecimento de gás piorou nos últimos meses devido a sanções internacionais contra o principal fornecedor da Rússia. O GNL é amplamente visto como um substituto para o gás de gasoduto russo, com compradores na Europa e na Ásia competindo pelos embarques. Isso elevou os preços do GNL e estimulou os produtores da Austrália a exportar mais do que o contratado.

A Austrália sofreu uma crise de energia nos últimos meses devido a interrupções em suas usinas a carvão e uma onda de frio durante a atual temporada de inverno no hemisfério sul. O país conseguiu evitar apagões em junho depois que o operador do mercado de energia limitou os preços da eletricidade no atacado e suspendeu temporariamente o mercado spot de eletricidade. As famílias no estado mais populoso do país, Nova Gales do Sul, foram instadas a economizar energia.

