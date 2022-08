UE enfrenta crise energética no inverno – Borrell — CMIO

A UE pode ficar sem gás durante a próxima temporada de inverno em meio à escassez de oferta, alertou o diplomata sênior do bloco, Josep Borrell.

“A Europa está enfrentando uma tempestade perfeita: os preços da energia estão em alta, o crescimento econômico está em queda e o inverno está chegando.” escreveu o alto representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, num blog publicado segunda-feira no site do Serviço Diplomático da UE.

Há “verdadeira incerteza” sobre se a UE terá gás suficiente e se será capaz de comprá-lo, disse Borrell no artigo, intitulado “Ato de equilíbrio energético da Europa”, descrevendo o próximo inverno como “excepcional.”

Seus comentários ocorrem em meio a um fluxo reduzido de gás natural da Rússia, grande fornecedora do bloco. Borrell alertou que os países do continente devem se preparar para um possível corte total por Moscou e sugeriu que a Europa tem lutado para substituir os suprimentos russos.

"A dura verdade é que, para este inverno, estamos nos aproximando dos limites do gás extra que podemos comprar de fontes não russas. Então, o grosso terá que vir da economia de energia, ou seja, da redução da demanda." ele escreveu.













No mês passado, a UE aprovou um plano que faria com que os estados membros reduzissem voluntariamente seu consumo de gás em 15%, para permitir que o bloco acumulasse o combustível antes do inverno. Em caso de emergência, a redução voluntária pode se tornar obrigatória.

Segundo Borrell, o bloco conseguiu reduzir a participação do gás russo em suas importações de 40% no início do ano para cerca de 20% hoje, comprando mais GNL e recebendo gás via gasodutos da Noruega, Argélia e Azerbaijão.

A Rússia disse repetidamente que continua sendo um fornecedor confiável e honra suas obrigações contratuais, mas que as sanções internacionais estão impedindo a operadora de gasodutos Gazprom de entregar gás à UE em plena capacidade.

