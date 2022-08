Na lista de motivos, os autores citam, em particular, a crise econômica que assola a Europa causada pelas sanções anti-russas, que provocaram um rápido aumento do custo da energia, da inflação e um aumento geral do custo de vida.

Os líderes europeus, diz o artigo, “têm uma noção clara do que está por vir”. Em particular, o presidente húngaro Viktor Orban condenou as sanções anti-russas. Frans Timmermans, vice-presidente da Comissão Europeia, concordou com ele, alertando que por causa da falta de energia neste inverno, a Europa está esperando por “conflitos e conflitos muito, muito fortes”. Tudo isso não é bom para os interesses dos Estados Unidos, que conta com seus aliados, resumem os autores do material.