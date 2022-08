“Estávamos preparados para ajudar a AIEA na organização de uma missão internacional chefiada pelo diretor-geral [Rafael Grossi] para avaliar a situação da maior usina nuclear no território da Europa. Chegamos a um acordo sobre o cronograma das visitas, a logística muito complexa e as medidas de segurança. No entanto, poucos dias antes da chegada proposta da delegação da AIEA, a Secretaria das Nações Unidas se recusou a aprovar esta visita”, declarou a autoridade.

Autoridades de Zaporozhie dizem que diretor-geral da AIEA pode visitar região via Crimeia ou via RPD

Desde março, a usina nuclear de Zaporozhie está sob controle total das forças russas, mas as forças ucranianas a atacaram repetidamente com drones, levando a Rússia a buscar assistência da AIEA para lidar com as preocupações de segurança da usina.