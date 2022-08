EUA e Israel realizam exercício conjunto da Marinha — CMIO

Forças americanas e israelenses iniciaram um exercício marítimo de quatro dias no Mar Vermelho em meio a crescentes tensões com o Irã

As marinhas dos EUA e de Israel lançaram um exercício conjunto de quatro dias no Mar Vermelho em meio à crescente preocupação com a suposta ameaça representada pelas forças marítimas do Irã.

Os jogos de guerra conjuntos começaram na segunda-feira e vão até quinta-feira, de acordo com um comunicado da 5ª Frota dos EUA, com sede no Bahrein. O exercício incidirá sobre “planejamento de missão, interdição marítima e outros exercícios no mar”, disse a 5ª Frota.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmado as manobras conjuntas, dizendo que seu navio de mísseis INS Keshet e a corveta INS Eilat participarão de uma variedade de missões ao lado de navios de guerra dos EUA e um navio-tanque de reabastecimento. Os navios da Marinha dos EUA envolvidos no exercício incluem o destróier de mísseis guiados USS Nitze, o navio base móvel USS Lewis B. Puller e o navio de carga USNS Matthew Perry.

As marinhas dos EUA e de Israel realizaram vários exercícios conjuntos este ano, e Israel participou de um exercício no Mar Vermelho em novembro passado, liderado pela 5ª Frota e também incluiu os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. A IDF disse que o exercício de novembro foi uma resposta aos ataques iranianos a navios israelenses.













O exercício mais recente ocorre depois que o ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, alertou que a atividade naval iraniana na região estava no nível mais alto em anos. “A presença das forças militares iranianas no Mar Vermelho nos últimos meses é a mais significativa em uma década”. ele disse no mês passado. “É uma ameaça direta ao comércio, à energia e à economia global.”

Em junho, dois navios da Marinha dos EUA enfrentaram três embarcações iranianas de ataque rápido no Estreito de Ormuz. A 5ª Frota acusou as lanchas iranianas de interagir com os navios dos EUA “de maneira insegura e não profissional”.