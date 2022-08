Parlamentares britânicos ponderam viagem a Taiwan — CMIO

A visita planejada destina-se a demonstrar o ‘apoio’ da Grã-Bretanha à ilha, de acordo com o Guardian

Apesar da indignação da China com a possível visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan, os legisladores britânicos estão planejando uma viagem igualmente provocativa à ilha autônoma no final deste ano, informou o Guardian, citando várias fontes.

A delegação do Reino Unido provavelmente será chefiada pelo Presidente do Comitê Seleto de Relações Exteriores, Tom Tugendhat, ou “quem se tornar a próxima cadeira”, uma fonte disse ao jornal. A viagem deveria ocorrer inicialmente no início deste ano, mas foi remarcada para novembro ou início de dezembro, aparentemente devido a um dos delegados testar positivo para Covid.

Como Washington, Londres adere oficialmente ao “Política de uma só China”, mas mantém laços não oficiais com Taiwan. O escritório de representação de Taipei em Londres disse ao Guardian que “congratula-se com quaisquer oportunidades para fortalecer suas relações com a Grã-Bretanha, inclusive por meio de visitas do Reino Unido”, mas se recusou a confirmar quaisquer detalhes da suposta viagem.













Pequim advertiu repetidamente que o princípio de Uma China de reconhecer a reivindicação de soberania do continente sobre Taiwan é uma linha vermelha nas relações da China com outros países que ninguém pode cruzar.

Taiwan é autogovernada desde 1949, depois que o governo nacionalista da China fugiu para a ilha após sua derrota na guerra civil. Pequim considera a ilha parte integrante do território do país.

“A China se opõe firmemente a qualquer movimento separatista em direção à ‘independência de Taiwan’ e qualquer interferência de forças externas, e não permite espaço para a ‘independência de Taiwan’ de qualquer forma”. O principal funcionário da China na ONU, Zhang Jun, reiterou na segunda-feira.













Pequim lançou um exercício militar em larga escala perto de Taiwan quando Pelosi partiu para o Havaí no fim de semana passado, indo para vários destinos na Ásia. Os militares chineses disseram estar de prontidão para defender a integridade territorial do país do separatismo.

Embora a lista pública de destinos da turnê de Pelosi não inclua a ilha, várias fontes nos EUA e em Taiwan afirmaram que o terceiro funcionário mais importante do governo dos EUA deveria chegar na noite de terça-feira e passar a noite em Taiwan.