A equipe de Biden se distancia de Pelosi por causa de Taiwan — CMIO

A decisão é “inteiramente” do orador, diz o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken

O secretário de Estado Antony Blinken disse que, como a terceira autoridade mais importante do governo dos EUA, Nancy Pelosi é livre para tomar suas próprias decisões e planos de viagem, alertando a China para não aumentar as tensões se o presidente da Câmara dos Deputados acabar visitando Taiwan.

“A oradora tomará suas próprias decisões sobre visitar ou não Taiwan. O Congresso é um ramo independente e coigual do governo. A decisão é inteiramente do orador”, Blinken a repórteres na sede da ONU em Nova York após uma conferência de revisão do Tratado de Não-Proliferação (TNP) na segunda-feira.

O principal diplomata dos EUA acusou Pequim de exagerar o significado da suposta viagem, alegando que, se “A China tenta criar algum tipo de crise ou aumentar as tensões, isso seria inteiramente em Pequim.”

Blinken disse que Washington espera que Pequim “agir com responsabilidade e não se envolver em nenhuma escalada daqui para frente”, se Pelosi eventualmente decidisse visitar Taiwan, como foi relatado por vários meios de comunicação, citando fontes nos EUA e Taipei.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, também enfatizou que o governo Biden não tem controle sobre a possível visita de Pelosi, já que o Congresso é um ramo independente do governo e que sua viagem não refletiria nenhuma mudança na política dos EUA.













“O orador tem o direito de visitar Taiwan, e o presidente da Câmara visitou Taiwan sem incidentes”, Kirby reiterou na segunda-feira, referindo-se a uma viagem de 1997 de Newt Gingrich. Ele adicionou, “Nada mudou em nossa política de Uma China.”

Pequim advertiu repetidamente que o princípio de Uma China de reconhecer a reivindicação de soberania do continente sobre Taiwan é uma linha vermelha que nenhum país pode cruzar.

Taiwan é autogovernada desde 1949, quando o governo nacionalista da China fugiu para a ilha após sua derrota na guerra civil. Pequim considera a ilha parte integrante do território do país.