China emite alerta sobre possível visita de Pelosi a Taiwan — CMIO

Pequim está “totalmente preparada para responder” se a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, viajar para Taiwan, diz enviado da China na ONU

Uma possível visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, à ilha autônoma de Taiwan prejudicaria as relações entre a China e os EUA, disse o embaixador de Pequim na ONU, Zhang Jun.

Relatos da mídia sugeriram que Pelosi, que é a terceira na fila para a presidência dos EUA, poderia desembarcar em Taiwan na terça-feira, tornando-se a autoridade americana de mais alto escalão a visitar a ilha desde 1997.

“Tal visita é aparentemente perigosa e provocativa”, Zhang Jun disse durante um briefing na segunda-feira. Entre outras coisas, seria “enviar um sinal errado aos elementos separatistas” em Taiwan, infringir a soberania e a integridade territorial da China, ameaçar a paz e a estabilidade na região e “minar a relação entre a China e os EUA”. ele adicionou.

“A China está totalmente preparada para responder. Se os EUA insistirem em fazer a visita, a China tomará medidas firmes e fortes para salvaguardar sua soberania nacional e integridade territorial, e os EUA terão que arcar com todas as sérias consequências daí decorrentes”. o enviado avisou.













Pequim, que considera Taiwan parte integrante de seu território sob a política de Uma China, já emitiu vários avisos aos EUA sobre os supostos planos de Pelosi de visitar Taipei.

Zhang reiterou que o princípio Uma China é “uma linha vermelha” nas relações de Pequim com outras nações, e ninguém poderá atravessá-la.

Ele observou que o presidente dos EUA, Joe Biden, garantiu a seu colega chinês Xi Jinping durante um telefonema na semana passada que os EUA continuaram a apoiar a política de Uma China e pediu a Washington que “honre suas palavras”.

Apesar de reconhecer Pequim como a única autoridade legítima na China desde 1979, os EUA mantêm fortes laços não oficiais com Taiwan, vendendo armas de última geração para Taipei e apoiando seu esforço por soberania.

A ilha de 23,5 milhões de habitantes, que se autodenomina oficialmente República da China (ROC), é autogovernada desde 1949, mas nunca declarou oficialmente a independência de Pequim.













“Nos últimos anos, devido à influência de algumas forças externas, a situação em Taiwan mudou para pior, e os elementos da ‘independência de Taiwan’ estão se movendo no caminho errado. Sem medidas imediatas de contenção contra eles, a situação pode correr o risco de perder o controle”, disse. O enviado da China na ONU alertou.

Quando solicitado a comparar a possível viagem de Pelosi a Taiwan com a visita do então presidente da Câmara dos EUA, Newt Gingrich, em 1997, Zhang enfatizou que “um erro anterior não torna legítimo o seguinte.”

Pelosi não mencionou Taiwan quando anunciou os destinos de sua turnê pela Ásia no domingo, dizendo apenas que “reuniões de alto nível” foram planejados em Cingapura, Malásia, Coréia do Sul e Japão.

A China realizou exercícios militares de tiro real no sábado na costa da província de Fujian, no sudeste, do outro lado do estreito entre o continente e Taiwan.