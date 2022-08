O que acontece após a visita de Pelosi a Taiwan — CMIO

A China provavelmente reagirá com uma demonstração de força enquanto os EUA continuarem suas provocações. A guerra não está começando hoje, mas a crise se aprofundará no longo prazo.

Por volta das 22h, horário de Taipei (14h GMT), a presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, deve desembarcar em Taipei. Embora ela tenha omitido a visita à ilha de seu itinerário público, autoridades dos EUA e de Taiwan disseram à mídia que a viagem está acontecendo. Espera-se que Pelosi passe a noite em Taipei e se encontre com a presidente Tsai Ing-wen no dia seguinte, antes de seguir para a Coreia do Sul e o Japão. Enquanto isso, a China deixou claro que a medida constitui uma provocação massiva, mina a base das relações EUA-China e faria com que Pequim retaliasse. Desde então, os EUA tentaram virar a mesa e enquadrar a China como o agressor por ameaçar uma resposta.

Nas últimas horas, a China começou a decretar sua reação. O espaço aéreo na província de Fujian, adjacente a Taiwan, foi fechado. Novas sanções foram impostas a Taipei em retaliação por ser cúmplice da visita, que equivaleu a uma proibição abrangente de exportações de alimentos de 100 empresas, aviões chineses cruzaram o “Linha mediana” do estreito de Taiwan, e mais respostas militares parecem estar reservadas. No entanto, deve-se ser prudente observar que, apesar de toda a ansiedade e incerteza, isso não será uma declaração de guerra ou uma invasão. A intenção da China é fazer uma demonstração de força e dissuasão, defender sua posição na questão de Taiwan, não provocar uma catástrofe.

No entanto, o perigo não está em reações de curto prazo potencialmente destrutivas. A visita de Pelosi – o fato de acontecer, não a substância do que ela faz em Taipei – preparará o terreno para mais confrontos EUA-China a longo prazo. Não vale a pena ir à guerra por Nancy Pelosi, e a China com tanto a perder potencialmente, não é tão estúpido. Ainda assim, a gravidade desta visita não pode ser subestimada – não é um evento único, mas se soma a um longo padrão de provocações dos EUA, que estão ativamente visando minar a legitimidade da Política de Uma China.













Isso inclui: comentários recentes de Biden de que os EUA “defender” Taiwan, o incentivo dos EUA à Lituânia para abrir um “Escritório de representação de Taiwan”, a eliminação de referências à One China Policy do site do Departamento de Estado e, claro, a própria tentativa de Taipei de convidar o maior número possível de políticos ocidentais para a ilha, incluindo supostamente pagando-lhes quantias espúrias de dinheiro, em uma tentativa de se opor à China. e minar uma possível reunificação. Durante todo esse tempo, Pequim tem observado e emitido advertências progressivamente mais severas. Assim, o aventureirismo de Pelosi poderia se tornar “a palha que quebrou as costas do camelo.” Pode-se argumentar que sua visita é uma decisão pessoal, mas sendo a terceira pessoa mais poderosa dos EUA e a segunda na linha da presidência, Pequim a vê como representante da vontade de Washington e não pode deixar tal provocação sem resposta.

A China acredita, com base em tudo o que foi dito acima, que os EUA estão gradualmente erodindo seu compromisso público com o “Política de Uma China” com decisões desleais que efetivamente movem as traves do gol (uma tática descrita como “fatia de salame”) e enfraquecer a legitimidade da posição da China. Portanto, Pequim é obrigada a recuar com força, o que significa que quanto mais provocações os EUA fizerem, mais tensões e riscos aumentarão à medida que o meio-termo desmorona. Pior ainda, os líderes de Taiwan se entregam ativamente a esse comportamento porque percebem que podem se safar e que as ameaças de Pequim são apenas um blefe. Eles veem esse esforço como criando uma mudança lenta em direção a uma Taiwan formalmente independente, com a China apenas capaz de enfurecê-lo do lado de fora.

Isso significa que, a menos que a reação de Pequim – seja ela qual for – faça Washington repensar seu comportamento, o que se você olhar para o grande esquema das coisas parece extremamente improvável, a questão está caminhando lentamente para a guerra. A doutrina de política externa dos EUA, como vemos com a Ucrânia, baseia-se na premissa de que, para maximizar as vantagens dos EUA, a América não deve se comprometer a qualquer custo e sempre deve utilizar a plenitude de suas capacidades para atingir suas preferências unilaterais. Vemos isso com a expansão da Ucrânia e da OTAN, Coréia do Norte e desnuclearização, Irã e JCPOA e, claro, China e Taiwan.

Os ultra-falcões ridicularizam os adversários como fraqueza e apaziguamento, o que significa que, neste contexto, e especialmente com a China sendo considerada a maior ameaça aos EUA, não há chance realista de um acordo, e é precisamente por isso que indivíduos como Nancy Pelosi são agindo desta forma, para garantir que não haverá um. Assim, é provável que esta visita seja, em muitos aspectos, um ponto de virada, mas a longo prazo, em oposição ao curto prazo. A China provavelmente reagirá com uma demonstração de força, bem planejada para evitar um “caminho sem volta”, mas o que decepcionará Pequim é quão pouco isso provavelmente mudará no grande esquema das coisas.