Os últimos impasses seguem um modelo bem usado de Pristina a Taipei e além

Não há dúvida de que é uma estranha coincidência que o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, tenha mantido conversas oficiais com a liderança de Kosovo pouco antes do problema começar lá no último fim de semana. Isso ocorreu no momento em que as autoridades de Pristina se preparavam para se recusar a reconhecer placas ou documentos emitidos pelo governo central sérvio (antes de adiar a medida pouco antes de entrar em vigor na noite de segunda-feira).

Também podemos nos perguntar quais são as chances de que o “presidente” do estado parcialmente reconhecido, Vjosa Osmani, esteja agora falando sobre a Rússia, dizendo que “Continuaremos precisando do apoio firme dos Estados Unidos, bem como de nossos aliados europeus, para garantir que os planos da Rússia e seus representantes na região sejam interrompidos”. Ou que Blinken também está evocando o “firme apoio à Ucrânia” – o que é divertido, já que a Ucrânia nem sequer reconhece oficialmente o Kosovo independência da Sérvia.

Sem mencionar que Kosovo abriga uma grande base militar da OTAN e que a OTAN emitiu uma declaração oficial citando seu interesse em “intervir” no Kosovo, se necessário. Quão conveniente.

Provavelmente também é um acidente total que a Sérvia se recuse a recuar em seu apoio à Rússia, busque aumentar o comércio com o Irã e cooperação militar com a Bielorrússia, aliada da Rússia. E que seu ministro do Interior, Aleksandar Vulin, disse na semana passada que não aderiria a sanções contra a Rússia por causa da Ucrânia, e não seria a OTAN “soldado de infantaria” contra a Rússia. Ou que a OTAN, no final dos anos 90, sob a “moral” liderança do então presidente dos EUA Bill Clinton, esculpiu a província sérvia de Kosovo em “humanitário” desde então.

Mas se nem tudo pode ser resultado do acaso, então um plano ocidental para a mudança de regime se torna uma explicação plausível.

Esse plano envolve a criação de um estado proxy e/ou combatentes que as autoridades ocidentais vendem ao público como vítimas do “regime” em questão – ou seja, o rival geopolítico que o Ocidente tem na mira.













O mesmo padrão está ocorrendo na Ásia agora, enquanto a presidente democrata da Câmara, Nancy Pelosi, se mostra tímida sobre quaisquer planos de viajar para Taiwan em meio a sua turnê pela Ásia. Apenas 13 países reconhecem Taiwan como independente da China – e os EUA não estão entre eles desde 1979. Mas a Lei de Relações de Taiwan de 1979 tem sido um Cavalo de Tróia para a militarização americana dentro da China desde então. A lei exige que Washington “disponibilizar a Taiwan os artigos de defesa e serviços de defesa na quantidade necessária para permitir que Taiwan mantenha uma capacidade de autodefesa suficiente, conforme determinado pelo Presidente e pelo Congresso,” o que explica por que os neocons do establishment político ocidental e do complexo industrial militar têm um fetiche por Taiwan há décadas.

Não é apenas um cliente de armas, mas eles sabem que toda vez que Washington cumpre sua obrigação de tratado – o que eles fazem em todas as oportunidades na quantia de bilhões de dólares – isso irrita os chineses dentro de seu próprio país. Seria como Pequim vender armas de nível militar ao estado do Havaí para protegê-lo do potencial assimétrico “ameaça” de um Washington “invasão”.

Claro, é provavelmente mais uma coincidência total que a visita do terceiro mais alto funcionário do governo dos EUA a Taiwan, contra os desejos expressos de Pequim, ocorra em meio a tensões aumentadas com a China, uma vez que leva uma britadeira à ordem mundial dominada pelo Ocidente ao lado da Rússia em meio a o conflito na Ucrânia. Ou que iniciar um conflito desestabilizador dentro da China via Taiwan serviria aos interesses competitivos de Washington.













O mesmo tipo de exploração de proxies pode ser visto no apoio de Washington aos combatentes neonazistas Azov na Ucrânia contra a Rússia no período que antecedeu o conflito na Ucrânia, ou no apoio da CIA e do Pentágono aos rebeldes sírios em um fracasso de anos. tentativa de derrubar o presidente sírio Bashar al-Assad, ou com o treinamento e equipamento de combatentes Mujahideen no Afeganistão na operação liderada pela CIA contra os soviéticos, ou com o recrutamento da CIA de 500 rebeldes nicaraguenses (conhecidos como os Contras) para derrubar a esquerda A liderança sandinista na Nicarágua, ou a tentativa de vários funcionários dos EUA ao longo de vários anos de fomentar a mudança de regime no Irã, promovendo e apoiando o grupo de oposição iraniano conhecido como Mujahadeen-e-Khalq (MEK).

Vários grupos da “sociedade civil” financiados pelo governo dos EUA por meio de programas como a USAID e estrategicamente localizados em áreas de importância primordial para as operações de mudança de regime de Washington também fazem parte do mesmo mecanismo. O governo russo chamou a atenção para a questão em 2015 por meio de uma legislação que proíbe aqueles que considera uma ameaça à segurança nacional.

No momento em que um determinado ponto de acesso está à beira da guerra (como Taiwan ou Kosovo) ou já envolvido em conflito (como a Ucrânia), muitas vezes é tarde demais para pegar Washington pela mão. Em vez disso, vale a pena ficar de olho em outros proxies dos EUA – mesmo que apenas para captar quaisquer vibrações estranhamente familiares que possam ter características semelhantes às operações anteriores de mudança de regime ocidental.