Сhina despacha navios de guerra de última geração – mídia — CMIO

Dois porta-aviões chineses partem para o mar enquanto aviões de guerra sobrevoam o Estreito de Taiwan, informou a mídia local

Vários aviões de guerra chineses foram vistos voando perto da linha mediana que divide o Estreito de Taiwan, disseram fontes próximas ao assunto à Reuters. Enquanto isso, a mídia taiwanesa informa que pelo menos dois porta-aviões chineses, o Liaoning e o Shandong, deixaram seus portos e também podem estar indo em direção ao estreito.

A China aumentou sua presença militar no Estreito de Taiwan, já que a presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, deve chegar a Taipei ainda nesta terça-feira.

A escalada ocorre depois que a China alertou repetidamente contra a ida de Pelosi a Taiwan, que Pequim afirma ser sua, enquanto a Casa Branca descartou essas ameaças como “batida de sabre”.

Relatos da mídia sugerem que tanto os navios de guerra quanto as aeronaves chinesas foram “apertando” a linha mediana desde a manhã de terça-feira, o que é descrito como um movimento incomum e “muito provocante” de acordo com as fontes da Reuter, já que nem os aviões de Pequim nem os de Taipei normalmente cruzam a linha.

Além disso, moradores da cidade de Xiamen, no sudeste, que fica em frente a Taiwan e abriga uma grande base militar, teriam postado fotos online supostamente mostrando veículos blindados chineses em movimento, embora essas imagens ainda não tenham sido verificadas.













Enquanto isso, o The Independent informou na terça-feira que quatro navios de guerra da Marinha dos EUA também foram enviados para águas a leste de Taiwan em “rotina” implantações, que incluem o porta-aviões USS Ronald Reagan e o cruzador de mísseis guiados USS Antietam.

A China alertou repetidamente que uma visita de Pelosi a Taiwan seria vista por Pequim como um “interferência grosseira nos assuntos internos da China” e o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país, Zhao Lijian, afirmou que “O Exército de Libertação do Povo Chinês nunca ficará de braços cruzados.”

Pelosi está atualmente em turnê pela região asiática, já visitou Cingapura na segunda-feira e deve realizar reuniões de alto nível na Malásia, Coreia do Sul e Japão. Uma visita a Taiwan não estava em seu itinerário oficial antes da turnê.

No entanto, um alto funcionário do governo taiwanês não identificado e um funcionário dos EUA disseram à CNN na segunda-feira que Pelosi deveria fazer uma viagem à ilha, o que marcaria a primeira vez que um presidente da Câmara viajaria para a ilha autônoma em 25 anos. .

A Casa Branca ainda não confirmou sua visita a Taipei, mas o secretário de Estado Antony Blinken insistiu que o “a decisão é inteiramente do Orador” e que a administração não sabe o que Pelosi pretende fazer.