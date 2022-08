Espaço aéreo paquistanês 'provavelmente foi usado' em ataque que matou líder da Al-Qaeda

usou o espaço aéreo paquistanês, sugeriram vários especialistas ocidentais. O drone que lançou mísseis para eliminar o chefe da Al-Qaeda ( organização terrorista proibida na Rússia e em muitos outros países) Ayman al-Zawahiri em Cabul no sábado (30) possivelmente, sugeriram vários especialistas ocidentais.

“De uma forma ou de outra, o espaço aéreo paquistanês provavelmente foi usado”, comentou a diretora do Programa da Ásia no Crisis Group, Laurel Miller.

resultado do compartilhamento de inteligência entre EUA e Talibã ( O analista de segurança Rupert Stone afirmou que é “difícil de acreditar” que o ataque tenha sido organização sob sanções da ONU por atividades terroristas).

“O mais provável é a cooperação EUA-Paquistão (sic). O Inter-Services Intelligence (ISI) deve ter uma visibilidade decente dos acontecimentos em Cabul. O drone provavelmente veio do Golfo via espaço aéreo paquistanês ou de uma base dentro do Paquistão”, disse Stone no Twitter.

O ataque de drones ocorreu um dia depois que o chefe do Estado-Maior do Exército do Paquistão, general Qamar Javed Bajwa, conversou por telefone com o comandante do CENTCOM dos EUA, general Michael Erik Kurilla, de acordo com um comunicado oficial dos militares paquistaneses.

De acordo com a mídia, Bajwa também conversou com a vice-secretária dos EUA Wendy Sherman após a realização do ataque, supostamente solicitando a ajuda de Washington para garantir uma parcela de US$ 1,7 bilhão (cerca de R$ 8,8 bilhões) em assistência financeira do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Em um comunicado oficial anunciando o ataque, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que Zawahiri foi rastreado no centro de Cabul por agências de inteligência americanas no início deste ano. O “ataque aéreo de precisão sob medida” que atingiu Zawahiri usou dois mísseis Hellfire, disse um alto funcionário do governo Biden, segundo a CNN.

1º ataque dos EUA no Afeganistão após saída

Os EUA não revelaram nenhum outro detalhe operacional de sua operação antiterrorista além do horizonte, a primeira desde agosto passado, quando bombardeiros B-52 e aviões de apoio de fogo Spectre americanos atacaram posições do Talibã nas províncias de Kandahar, Herat e Helmand.

Em 15 de agosto do ano passado, dias após as operações dos EUA, o Talibã assumiu o poder em Cabul. As tropas americanas deixaram o Afeganistão em 31 de agosto do ano passado. Relatos da mídia na época sugeriram que as aeronaves dos EUA envolvidas nessas operações haviam voado do Catar, com vários analistas sugerindo que o espaço aéreo paquistanês havia sido usado para realizar tais missões.

O governo paquistanês na época era chefiado pelo primeiro-ministro Imran Khan, que em várias entrevistas na TV se comprometeu a não hospedar nenhuma outra base norte-americana no futuro.

Os EUA e o Paquistão assinaram um acordo de Linhas Terrestres de Comunicações (GLOCS, na sigla em inglês) e Linhas Aéreas de Comunicações (ALoCS, na sigla em inglês) em 2001, sob o qual as forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e norte-americanas poderiam usar o território e o espaço aéreo paquistaneses para operações de combate ao terrorismo no Afeganistão.

“Quando o Paquistão, o governo paquistanês, decidiu se juntar à guerra contra o terror dos EUA, este país foi devastado por isso; 70.000 paquistaneses morreram naquela guerra, com a qual não tivemos nada a ver. Tivemos uma perda de mais de US$ 150 bilhões [cerca de R$ 778 bilhões] em nossa economia”, disse o então primeiro-ministro Khan em entrevista à PBS NewsHour em julho de 2021.

Em outra entrevista em junho do ano passado, Khan descartou qualquer possibilidade de hospedar uma base norte-americana depois que as tropas dos EUA finalmente deixaram o Afeganistão.

substituir seu governo por um mais complacente. Khan atualmente sustenta que sua saída do poder em uma votação parlamentar em abril deste ano foi o resultado de uma “conspiração” liderada pelos EUA para





