A UE não é nosso chefe – Hungria – CMIO

O primeiro-ministro Viktor Orban disse que seu país é uma nação ‘independente e soberana’

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, atacou a União Europeia na noite de segunda-feira em um post no Facebook, lembrando a seus seguidores que Bruxelas não dita os assuntos europeus.

“A União Europeia não está em Bruxelas. A União Europeia está em Viena, Budapeste e Varsóvia, Berlim e Madrid”, disse o primeiro-ministro.

“Bruxelas não é nosso chefe. Somos uma nação húngara independente e soberana. Tomamos decisões juntos. Se não forem bons para nós, diremos a eles. Se eles não forem bons e pudermos evitá-los, a decisão comum não será tomada”.

Orban ganhou as manchetes internacionais nas últimas semanas por suas declarações contundentes criticando as políticas do Ocidente.

Em 28 de julho, o primeiro-ministro criticou o apoio da OTAN a Kiev durante uma reunião em Viena com o chanceler austríaco Karl Nehammer.

“A avaliação húngara é que o conceito da OTAN apoiando a Ucrânia com armas e oficiais de treinamento, e os ucranianos lutando contra os russos, é uma construção que agora demonstrou não resultar em uma vitória ucraniana”. Orban disse em uma coletiva de imprensa.













O primeiro-ministro tem sido um reduto entre os líderes europeus em embarcar na dura campanha de sanções de Bruxelas contra a Rússia, particularmente um embargo total ao gás natural russo.

Em seus comentários criticando a Otan, Orban também fez referência ao fato de que as sanções a Moscou estão causando sérias dificuldades econômicas no bloco. Ele disse que um acordo pacífico precisa ser alcançado na Ucrânia porque sua ausência estimulará a recessão econômica na UE, que será acompanhada por instabilidade política.

O primeiro-ministro também defendeu um comentário que fez em 23 de julho e que gerou manchetes internacionais, quando alertou os húngaros para não se misturar com “não-europeus”.

Isso fez com que seu conselheiro de longa data, Zsuzsa Hegedus, renunciasse, por causa de suas palavras, que ela descreveu como “um texto nazista puro”.