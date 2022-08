'A paz da Colômbia é a paz da Venezuela': Caracas elogia encontro bilateral 'histórico' entre MREs

O encontro da semana passada entre Carlos Faría, ministro das Relações Exteriores venezuelanoб e Álvaro Leyva, seu homólogo colombiano, é “um evento histórico” que permitirá resumir imediatamente as relações bilaterais, falou na segunda-feira (1º) Diosdado Cabello, vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV).

No entanto, o líder do PSUV considera que a direita colombiana, que “detém o poder em quase todas as instituições” do país, mostrará uma oposição feroz à agenda do presidente eleito Gustavo Petro. Ao mesmo tempo, Diosdado Cabello declarou que a Venezuela defende o bem-estar e a cooperação entre os dois países.