Taiwan faz promessa de defesa – Reuters – CMIO

A ilha autogovernada diz que pode lidar com ameaças decorrentes da chegada esperada do presidente da Câmara dos EUA

Taiwan tem um “apreensão total” de atividades militares na área em meio a tensões com a China, e enviará forças para dissuadir “ameaças inimigas”, de acordo com um comunicado do Ministério da Defesa citado pela Reuters.

De acordo com o comunicado, os militares de Taiwan têm a “determinação, habilidade e confiança” para garantir a segurança da ilha e elaborou planos de emergência.

Citando uma fonte anônima familiarizada com o assunto, a Reuters disse que vários aviões de guerra chineses voaram perto da linha mediana do Estreito de Taiwan na terça-feira. Isso ocorreu após vários casos nesta semana de atividade aérea de aviões chineses no espaço aéreo sudoeste de Taiwan.

As tensões Pequim-Taipei aumentaram quando a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, deve visitar Taiwan esta noite e se reunir com a líder Tsai Ing-wen na quarta-feira.

O escritório de Pelosi não mencionou Taiwan como destino para a turnê da oradora na Ásia, embora as notícias de sua chegada iminente tenham sido relatadas pela mídia de Taiwan e vários meios de comunicação ocidentais, citando autoridades dos EUA e de Taiwan.













Antes da partida de Pelosi para a Ásia, circularam notícias de que ela poderia incluir Taiwan em seu itinerário, mas várias autoridades americanas alertaram o orador sobre as possíveis repercussões de fazê-lo.

Pequim soou, alertando que Taiwan é uma questão de linha vermelha que não deve ser ultrapassada. Este foi supostamente o principal item discutido em um telefonema entre o presidente chinês Xi Jinping e o presidente dos EUA, Joe Biden, de acordo com a leitura do lado chinês da ligação.

Além das preocupações, os voos comerciais na província chinesa de Fujian, perto de Taiwan, foram interrompidos, o escritório presidencial de Taiwan foi alvo de um ataque DDoS no exterior e uma ameaça de bomba foi enviada ao aeroporto internacional de Taoyuan, em Taiwan.