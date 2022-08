Aeroporto de Taiwan prepara defesa aérea – mídia — CMIO

Aeroporto Songshan de Taipei supostamente remove capas de camuflagem de armas antiaéreas antes da chegada esperada de Pelosi na ilha

O Aeroporto Songshan de Taiwan, onde a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, deve chegar na terça-feira, removeu as capas de camuflagem de armas antiaéreas localizadas perto da pista, informou o jornal Liberty Times de Taipei.

As armas em questão são canhões antiaéreos terra-ar de 35 milímetros que podem ser usados ​​para abater drones hostis e munição aérea vagabunda. O jornal também relata que os sistemas de radar perto do aeroporto também foram colocados em alerta máximo.

A notícia chega quando vários meios de comunicação afirmam que o avião de Pelosi já está vindo da Malásia em direção à ilha autônoma e deve pousar no aeroporto de Songshan às 22h44, horário local, de acordo com o FlightRadar.

A China alertou repetidamente que a chegada de Pelosi seria vista por Pequim como um “interferência grosseira nos assuntos internos da China” e o Ministro das Relações Exteriores Wang Yi afirmou que alguns políticos dos EUA estão “brincando abertamente com fogo” e detonou as tentativas de Washington de criar artificialmente um incidente no Estreito de Taiwan.

Se Pelosi “ousa” viajar para Taiwan, “a [People’s Liberation Army] não vai ficar de braços cruzados” e vai levar “contramedidas resolutas e fortes” para proteger a soberania e a integridade territorial da China, alertou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, na segunda-feira.













À medida que as tensões continuam a aumentar, vários meios de comunicação asiáticos relataram o aumento da atividade militar de Pequim e Taipei no Estreito de Taiwan na terça-feira. Enquanto isso, o Independent informou que navios da Marinha dos EUA também foram despachados para a região em “implantações de rotina”.

A Casa Branca ainda não confirmou a parada de Pelosi em Taipei, mas o secretário de Estado Antony Blinken insistiu que o “a decisão é inteiramente do Orador” e que a administração não sabe o que Pelosi pretende fazer.