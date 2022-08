China não descarta ação militar contra Taiwan

ONU, 3 de agosto – RIA Novosti. A China fará todo o possível para se reunir com Taiwan pacificamente, mas não descarta medidas militares para acabar com o sentimento separatista, disse Fu Tsong, chefe do departamento de desarmamento do Ministério das Relações Exteriores da China.

“Faremos o possível para unir o país pacificamente. A razão pela qual não desistimos da possibilidade de uma solução militar é que devemos conter o potencial separatista para que não vá longe demais”, disse Fu Tsong à RIA Novosti em à margem da Conferência de Revisão do TNP.

Ele ressaltou que não há perspectivas de resolver a situação com o uso de armas nucleares. “Neste caso em particular, não acho que as armas nucleares estejam na agenda”, disse o diplomata.

“Mas em termos de que tipo de contramedidas a China vai tomar, temos que esperar. Fique tranquilo, haverá fortes contramedidas contra os EUA”, acrescentou.

Ao mesmo tempo, Fu Tsong culpou Washington pela visita da presidente da Câmara dos Representantes do Congresso dos EUA, Nancy Pelosi. “Este é um incidente muito ruim. A questão de Taiwan é de interesse vital para a China porque inclui a soberania e a integridade territorial do país. O fato de Pelosi ter entrado sorrateiramente em Taiwan é um novo exemplo de pisoteio na integridade e soberania territorial da China”, enfatizou. . .

Ontem, 21h42 Ministério das Relações Exteriores da China protesta contra embaixador dos EUA sobre visita de Pelosi a Taiwan

Nancy Pelosi chegou ao aeroporto Songshan de Taipei na noite de terça-feira, a primeira viagem à ilha de um presidente da Câmara dos Deputados dos EUA desde 1997.

O Ministério das Relações Exteriores da China protestou fortemente contra a visita do político e a condenou, disse o ministério. Sua viagem viola seriamente o princípio “Uma China” e as disposições dos três comunicados sino-americanos. Pequim também pediu a Washington que pare de jogar a cartada de Taiwan para tentar controlar a China.

Nas águas ao redor da ilha, começaram os exercícios do exército chinês, que continuarão até o final da semana. Além disso, de acordo com o departamento de defesa de Taiwan, mais de 20 aeronaves militares chinesas entraram na área de cobertura da defesa aérea.

O Kremlin chamou a viagem de Pelosi de uma provocação que aumentou a tensão na região. O porta-voz presidencial Dmitry Peskov destacou que todos os países do mundo estão registrando isso e observou a solidariedade da Rússia com a China.

A questão de Taiwan nas relações entre Washington e Pequim adquiriu particular importância no contexto da situação na Ucrânia. A RPC enfatiza que, por razões históricas e políticas, nenhuma analogia é apropriada e exige não interferir nos assuntos internos. Os Estados Unidos, observando formalmente o “princípio de uma só China” e não tendo relações diplomáticas com Taipei, não apenas mantêm laços com a ilha, mas também fornecem regularmente armas para lá.